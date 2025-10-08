三上悠亜、上品コーデから美太もも披露「お嬢様」「スタイル良い」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】タレントの三上悠亜が10月8日、自身のInstagramを更新。上品なコーディネートからのぞく美しい脚が話題を呼んでいる。
【写真】三上悠亜、美太もも全開コーデ
三上は、袖口のラッフルと繊細なレースが印象的なグレーのジャケットを着用。白のミニボトムと合わせ、ワンピースのように着こなしており、スラリとした美しい脚を披露している。また、洋館風の室内でソファに腰掛けたショットでは、ほっそりとした美しい太もも部分ものぞかせている。
この投稿にファンからは「お嬢様」「憧れる」「品のあるコーデ似合う」「お人形さんみたい」「素敵すぎる」「スタイル良い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
