トレンドど真ん中♡【3COINS・GU】大人も使える「シュシュ」即買いかもーーッ！
平成リバイバルが熱い今、ヘアアレンジに取り入れたいのがシュシュ。色も素材もさまざまな、筒状の布にゴムを通した、普段使いしやすいヘアアクセサリーです。ざっくり髪をまとめるだけでも、トレンドを押さえた印象に。300～500円台で購入できる【3COINS（スリーコインズ）】と【GU（ジーユー）】のシュシュから、大人が使いやすいデザインを紹介します。
日差しに映える上品レース
【3COINS】「フチレースシュシュ」\550（税込）
縁にレースがついている、ガーリーなデザインのシュシュ。素材に光沢があるため、上品な印象です。メタリックなパーツもワンポイントに。甘くなりすぎないように、ローポニーやタイトな三つ編みなど、スッキリまとめた髪型と合わせてみて。
華奢なリボンディテール
【3COINS】「レースサテンリボン付きシュシュ」\330（税込）
こちらのシュシュは、お団子ヘアに合わるとバレエコアな雰囲気を楽しめるリボンつき。ブラックでシックに寄せると、リボンの可愛さが控えめに映ります。明るく健康的な印象をプラスするアイボリーとの全2色展開。レザージャケットやテーラードジャケットなど、メンズライクな要素のある秋服に、アクセントとして合わせても素敵です。
新鮮なスクエア型
【GU】「スクエアチェックシュシュ」\590（税込）
GUには、珍しいスクエア型シュシュが登場！ 結ぶと角が垂れ下がり、大きなリボンやスカーフをつけたような形に。秋冬らしい深みのあるカラーのチェック柄で、ポニーテールやハーフアップにつけるだけで、華やかさが一気に上がります。カジュアルで、デイリー使いにも適したシュシュです。
あたたかみのあるベロア素材
【GU】「ベロアフリルシュシュ」\590（税込）
肌寒い季節にぬくもりを与えてくれるのは、ベロア素材のシュシュ。フリル状に広がる布が、ラフなローポニーなどシンプルなまとめ髪を、ボリューミーに見せてくれそう。ロングヘアに負けない存在感も魅力的です。
※すべての商品情報・画像は3COINS、GU出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Nae.S