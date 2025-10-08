トレンドど真ん中♡【3COINS・GU】大人も使える「シュシュ」即買いかもーーッ！

平成リバイバルが熱い今、ヘアアレンジに取り入れたいのがシュシュ。色も素材もさまざまな、筒状の布にゴムを通した、普段使いしやすいヘアアクセサリーです。ざっくり髪をまとめるだけでも、トレンドを押さえた印象に。300～500円台で購入できる【3COINS（スリーコインズ）】と【GU（ジーユー）】のシュシュから、大人が使いやすいデザインを紹介します。

日差しに映える上品レース

【3COINS】「フチレースシュシュ」\550（税込）

縁にレースがついている、ガーリーなデザインのシュシュ。素材に光沢があるため、上品な印象です。メタリックなパーツもワンポイントに。甘くなりすぎないように、ローポニーやタイトな三つ編みなど、スッキリまとめた髪型と合わせてみて。

華奢なリボンディテール

【3COINS】「レースサテンリボン付きシュシュ」\330（税込）

こちらのシュシュは、お団子ヘアに合わるとバレエコアな雰囲気を楽しめるリボンつき。ブラックでシックに寄せると、リボンの可愛さが控えめに映ります。明るく健康的な印象をプラスするアイボリーとの全2色展開。レザージャケットやテーラードジャケットなど、メンズライクな要素のある秋服に、アクセントとして合わせても素敵です。

新鮮なスクエア型

【GU】「スクエアチェックシュシュ」\590（税込）

GUには、珍しいスクエア型シュシュが登場！ 結ぶと角が垂れ下がり、大きなリボンやスカーフをつけたような形に。秋冬らしい深みのあるカラーのチェック柄で、ポニーテールやハーフアップにつけるだけで、華やかさが一気に上がります。カジュアルで、デイリー使いにも適したシュシュです。

あたたかみのあるベロア素材

【GU】「ベロアフリルシュシュ」\590（税込）

肌寒い季節にぬくもりを与えてくれるのは、ベロア素材のシュシュ。フリル状に広がる布が、ラフなローポニーなどシンプルなまとめ髪を、ボリューミーに見せてくれそう。ロングヘアに負けない存在感も魅力的です。

※すべての商品情報・画像は3COINS、GU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S