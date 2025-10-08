藤本洸大＆簡秀吉、見つめ合うキービジュアル『修学旅行で仲良くないグループに入りました』 主題歌は「原因は自分にある。」の新曲
ABCテレビは、俳優の藤本洸大と簡秀吉がW主演を務めるドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（18日スタート 毎週土曜 深1：00 ※関西ローカル）の
【画像】『修学旅行で仲良くないグループに入りました』書影
キービジュアルを解禁した。
原作は、10代の間で話題を集める青春ボーイズラブ小説。修学旅行でなぜか、“四天王”と呼ばれる4人組イケメンたちと同じ班になった平凡男子が、爽やかで優しいが、実は嫉妬深いイケメンに執着されてしまう学園格差ラブストーリーを描く。“四天王”と呼ばれるイケメン集団を桜木雅哉（原因は自分にある。）、福田歩汰（DXTEEN）、清水海李が名を連ねる。
今回解禁されたキービジュアルには、教室で見つめ合う2人の姿が。戸惑いを秘めた上目遣いの日置と、その視線を優しく受け止める渡会。学校一の人気者が、平凡な高校生に積極的に心を寄せていくという、2人の“距離が縮まる瞬間”を切り取った1枚になっている。
また新予告映像も公開。一軍男子と平凡男子のピュアなラブストーリーが瑞々しく映し出される。
オープニング曲は、桜木が所属する「原因は自分にある。」の新曲「トレモロ」に決定した。ドラマのために書き下ろされた同曲は、距離のある二音を反復する奏法“トレモロ”のように、隣り合わない2人が何度も響き合い、心を近づけていく姿を描いた、きらめきと甘酸っぱさに満ちた青春ソングに仕上げられた。
