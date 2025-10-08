“システム障害”アサヒビールが『チェコフェスティバル』に波及 「ピルスナーウルケル」の参加見合わせ
アサヒビールホールディングスのシステム障害で、アサヒビールなどの出荷に影響が及んでいる件が、10月11日・12日開催予定の『チェコフェスティバル2025 in 東京』（二子玉川ライズ スタジオ＆ホール）にも波及した。
【写真】チェコフェスティバル アサヒビール（ピルスナーウルケル）参加見合わせのお知らせ
チェコ共和国の公式Xは7日、「お知らせ」を掲載し、「#チェコフェスティバル2025in東京 へシルバースポンサーとして出店およびステージ登壇を予定していたアサヒビール様（ピルスナーウルケル）は、システム障害の影響で、急遽イベント参加を見合わせることとなりました。楽しみにされていた皆さまには深くお詫び申し上げます」と伝えた。
ピルスナーウルケルは、チェコ発祥のビールで、現在はアサヒビールがブランドを所持している。
チェコフェスティバルには欠かさないビールが不在となり、ファンからは「あらぁ。やはり影響受けてしまったか…」「いや、チェコフェスティバルにウルケルがなくてどうするのよ！」や、「ウルケルはないけどチェコのビール飲めますよー！」など、多数の声が寄せられている。
