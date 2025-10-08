なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」を10月15日午前11時から期間限定で発売します。

同商品は、親子丼にえのきやしめじ、エリンギを合わせ、刻み黒トリュフをぜいたくにトッピングした商品です。イタリア産の黒トリュフと、きのこや鶏肉のうまみが溶け込んでおり「秋ならではの味わい」を堪能することができます。

同社は「黒トリュフを親子丼に混ぜ合わせてお召し上がりいただくと、親子丼の奥深い味わいに黒トリュフのリッチな香りが加わり食欲をかき立てます。3種類のきのこの異なる食感もお楽しみいただけます」とアピールしています。

なお、「こだわり卵」のまろやかさをプラスした「黒トリュフ薫る とろたまきのこ親子丼」と、濃厚なチーズをトッピングした「黒トリュフ薫る チーズきのこ親子丼」も同時に販売されます。

価格は、「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」の並盛が690円（以下、税込み）、「黒トリュフ薫る とろたまきのこ親子丼」の並盛が780円、「黒トリュフ薫る チーズきのこ親子丼」の並盛が850円です。