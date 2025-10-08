ウィリアム皇太子が先月、英カーディフのバッド・ウルフ・スタジオを極秘訪問していたことが明らかになった。英国映画テレビ芸術アカデミー（BAFTA）会長としての役割の一環で、BBCの人気SFドラマ『ドクター・フー』の象徴であるタイムマシン、ターディス内部を見学し、今後放送予定の歴史ドラマ『ジ・アザー・ベネット・シスター』のセットも訪れた。



【写真】ウィリアム皇太子が極秘で訪れた『ドクター・フー』撮影現場 訪問自体がまるでドラマの１シーン！

訪問中、皇太子は自身の名を冠した「ウィリアム皇太子奨学金」の受給者や、スクリーン・アライアンス・ウェールズ（SAW）のプログラムに参加する小学生たちとも交流。スタジオCEOのジェーン・トランターは「皇太子をお迎えできて光栄でした。彼が新たな世代のテレビ制作者たちに深い関心を示してくださったことは非常に意義深いです」と語った。



この訪問の写真は、5日に開催されたウェールズ版英国アカデミー賞に先立って公開された。同賞はウェールズの映画・テレビ業界の才能を称えるもので、皇太子は式典に向けて「英国の世界的な才能」を誇りに思うとのメッセージを録音し、奨学金制度の重要性を強調した。ウィリアム皇太子は2022年にこの奨学金を創設し、経済的理由で映像業界への道が閉ざされがちな若者たちを支援している。今回の訪問は、その理念を体現するものとなった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）