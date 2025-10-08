【スタバ試飲レポ】“黒猫フラペチーノ”は甘酸っぱいアサイーベリーのお味！想像以上のザクザク食感にびっくり
スターバックスのハロウィンシーズンが、2025年10月10日（金）よりスタート。
ザクっと食感と甘酸っぱいアサイーを楽しめる、「アサイー ベリー フラペチーノ」（通称：黒猫フラペチーノ）が登場します。
メディア向け試飲会にてひと足さきに味わったisutaエディターが、気になるお味をレポ。
同日にお目見えする、「ハロウィン チョコ&ベリーデニッシュ」と「アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー（アイス）」もあわせてご紹介します。
スタバ「アサイー ベリー フラペチーノ」（通称：黒猫フラペチーノ）のお味は？
10月10日（金）に発売される、「アサイー ベリー フラペチーノ（通称“黒猫フラペチーノ”）」（持ち帰り：税込717円／店内利用：税込730円 ※Tallサイズのみ）。
ベリーの赤みがかったソースと、カップにそわせた黒いショコラソースの色味が、なんとも言えない不気味な雰囲気を醸し出しています。
ホイップクリームの上にトッピングされているのは、かわいい猫耳チョコレート。まるで黒猫がフラペチーノに潜んでいるような、いたずらっぽい猫の耳の形をイメージしているそうです。
このチョコレートが意外と大きくて、インパクトがありますよ。
カップ底には“ブラッククランチ”が入っているのですが、このザクザク食感がたまらない！想像よりも硬く、食べ応えがあります。
ベース部分に入っているのは、アサイーやラズベリー、カシスにブラックベリーフレーバーなどを合わせた、深みのある“アサイーベリーソース”。
アサイーの風味は控えめで、どちらかというとベリーの酸味が強く感じられました。ベース部分にミルクが使われていないため、思ったよりも軽くてごくごくいけちゃう飲み心地です。
そのままでも十分美味しいですが、チョコレート好きさんや食感をプラスしたい人は、チョコレートチップの追加（＋55円）もおすすめですよ。
ちょっとびっくりな見た目の「ハロウィン チョコ&ベリーデニッシュ」
ハロウィンシーズンに合わせて、ちょっぴり不気味なフードもお目見え。
「ハロウィン チョコ&ベリーデニッシュ」（持ち帰り：税込344円／店内利用：税込350円）は、真っ黒なチョコレートデニッシュ生地の中に、ストロベリージャムが隠れた一品です。
生地自体の甘さは控えめで、ジャムの酸味が程よく相性抜群。
「黒猫フラペチーノ」と一緒に注文して、ホイップクリームをつけながら食べるのも良さそうです。
爽快感がほしいなら「アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー（アイス）」
10月10日（金）に発売される、「アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー（アイス）」（持ち帰り：税込579円／店内利用：590円 ※Tallサイズのみ）も併せてチェックしておきましょう。
カップの底には爽やかな香りのシトラス果肉が入っていて、レギュラーメニューの「ゆず シトラス ＆ ティー」が好きな人は気に入ること間違いなし！
飲んでみたところ、ティーという感覚はあまりなく、フレッシュなベリーのジュースを飲んでいるような印象。
シトラス果肉とアサイーベリーソースが合わさり、さっぱりとした爽快感を味わえます。
ブラックティーをパッションフルーツティーに変更する（無料）カスタマイズもおすすめとのことなので、ぜひ試してみてくださいね！
https://www.starbucks.co.jp/
