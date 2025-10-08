タレントの伊集院光(57)が7日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。超大物お笑い芸人の凄さについて語った。

この日のゲストはお笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹。 飯尾はBSテレ東「飯尾和樹のずん喫茶」でMCを務めており、12日放送回ではゴールデンSPとして5軒の喫茶店を巡っているが、スペシャルゲストとしてお笑いタレントの明石家さんまがそのうち2軒のロケに参加したとした。

飯尾はロケについて「やっぱマスターと女将さんとかとお話するじゃないですか。そんないつもいいおかずが待ってるわけじゃない、トークで」としたものの、さんまの話術は「パセリをとんかつにするんだなっていうくらい。ちょっとした話に引っかかって。パセリがメインになる時あります？ビタミン豊富だけど」と例えて凄さを表現した。

伊集院は「いつも偉そうに若手とかで、初めて『（踊る！）さんま御殿！！』に出る子とかに言うんだけど、みんな緊張してるじゃん。正直俺『さんま御殿！！』が一番緊張しない」と明言。

その理由として「あの人って史上最強の聞き手でもあるじゃないですか。おしゃべりのイメージだけど、こっち側が大して面白くなくても、やっぱパセリをとんかつにしちゃうから」と絶賛し「一番リラックスして出ればなんとかしてくれる」と言い切った。