フラダンスのステージや縁日などが楽しめる！Awaji Lanikai Square「Awaji Lanikai Festa in Autumn 2025」
兵庫県・淡路島のハワイアンリゾート施設「Awaji Lanikai Square(アワジ ラニカイ スクエア)」にて、2025年10月11日(土)・12日(日)・13日(月・祝)の3日間、秋の特別イベント「Awaji Lanikai Festa(アワジ ラニカイ フェスタ) in Autumn 2025」が開催されます。
入場無料で、フラダンスのステージやワークショップ、縁日、限定フードなどが楽しめるイベントです。
Awaji Lanikai Square「Awaji Lanikai Festa in Autumn 2025」
日程：2025年10月11日(土)・12日(日)・13日(月・祝)
時間：各日12:00スタート
会場：Awaji Lanikai Square(アワジ ラニカイ スクエア) (兵庫県淡路市浦55)
入場料：無料(飲食・一部ワークショップは有料)
淡路島のハワイアンリゾート施設「Awaji Lanikai Square」で開催される秋の特別イベント。
期間中は、フラダンスやタヒチアンダンスのステージをはじめ、親子で楽しめるワークショップや縁日コーナーが登場します。
グランピングトレーラーの宿泊者以外も自由に入場でき、ハワイの風を感じながら秋の淡路島で特別な時間を過ごせます。
日替わりステージ・ワークショップ
3日間、日替わりでフラダンスやウクレレユニットによるステージパフォーマンスが披露されます。
また、ビーズアクセサリー作りや、京都・西陣織の伝統を背景に持つ「華-HANA」による着物のハギレを使ったポストカード作りのワークショップなども開催されます。
【10月11日(土)】
チュロスのキッチンカー「KUROBOSHI」が出店します。
【10月12日(日)】
着物のハギレで作るポストカード「華-HANA」の特別ワークショップが出店します。
限定フード＆フードコート
会場内では、『淡路・鉄板焼レストラン輝光』によるカツサンドや、『別館すし処 神の前』の献上巻などが数量限定で販売されます。
また、常設のフードコートでは、うどん、たこ焼き、タコス、BBQなど多彩なグルメが楽しめます。
縁日コーナー
会場には、輪投げやスーパーボールすくいといった縁日コンテンツも登場。
ご家族やご友人と一緒に楽しめる多彩なプログラムが用意されています。
※イベントは雨天中止です
秋の3連休に、淡路島でハワイの心地よい時間を楽しめるイベント。
美しいフラダンスのステージを鑑賞したり、ユニークなワークショップに参加したり、美味しいフードを味わったりと、思い思いの過ごし方ができます。
淡路島「Awaji Lanikai Square」で開催される「Awaji Lanikai Festa in Autumn 2025」の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post フラダンスのステージや縁日などが楽しめる！Awaji Lanikai Square「Awaji Lanikai Festa in Autumn 2025」 appeared first on Dtimes.