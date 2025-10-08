ドジャースのムーキー・ベッツ選手が日本時間8日、記者会見に出席。今季守備でショートを守るにあたり、チームメートの存在の大きさを語りました。

ベッツ選手は昨季は外野手として活躍。今季から内野に転向し、ここまでショートを守ってきました。

そして高いレベルで適応し続けていることに対し、ベッツ選手は「ミギー(ロハス)の存在は本当に大きかった。彼は野球の知識が豊富で、とくにショートというポジションに詳しい。僕のメンタル面での成功は彼のおかげだと言ってもいい」と語りました。

さらにベッツ選手がロハス選手に強い信頼を示したように、この会見中には、チームメートへの厚い信頼の言葉が何度も聞かれました。

第2戦で飛び出した"ホイールプレー”は内野の連係を信頼しきっているからこそ成功し、PSでドジャースの連勝が続いている理由も「この時期はとにかくみんなが一つになって同じ方向を向いて、同じ気持ちでいる時間が多い」とチームの団結を指摘しています。

そしてロハス選手もベッツ選手に対し「ムーキーをとても誇りに思う。ショートの守備だけでなく、内野陣のキャプテンとしても頼もしい。彼は日々成長している。今季は素晴らしい守備を見せてくれたし、本当に万能型ショートへと進化している」とコメントを残しました。

選手同士の絆の強さをうかがわせたドジャース。この強固な結束力でどこまで勝ち進むか注目されます。