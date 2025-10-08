山形市にある地域密着型スーパーで8日、常連客を招いた“芋煮会”が行われました。訪れた人は、秋の味覚に舌鼓を打ちながら話に花を咲かせていました。



山形市のJR羽前千歳駅前にあるスーパー「エンドー」です。名物は、イカの足・げそを使った「げそ天」。

3代目店主の遠藤英則さんは、大手スーパーとの差別化を図るため、7年前に店で余りがちな食材だったげそを使った「げそ天」の販売を開始。味の種類は11種類と豊富で、揚げたてが店内ですぐ食べられることなどから、今では県内外から多くの人が訪れるようになりました。

8日正午、次々と店に集まってきたのは、近所に住む「エンドー」の常連客たち。行われたのは山形の秋の風物詩「芋煮会」です。

エンドーでは毎日のように店へ足を運ぶ近所の常連客においしいものを食べてもらいたいと年に3回、花見や寒鱈汁会などの常連客限定イベントを行っています。





エンドー3代目店主 遠藤英則さん「大きいスーパーでは出来ないことだし、公民館で集まってやるのも結局自分たちが作らないといけない。ここは作ってくれる特殊な場所でおもしろい場所」8人の常連客が参加。芋煮が来るまでは、持ち寄った漬物やお惣菜を共有しながら待ちます。「あがってけらっしゃい」「上手に切ったね」「切らんねのよ、包丁切れなくて」「うまい、ちょうどいい」メニューは芋煮やマツタケご飯、さんまの塩焼きなど5品で料金は2000円ほど。「大変結構です。おいしいです」「うまい。プロ作るのは違う」常連客「楽しみ、年中行事」「同じくらいの年齢だから話も合う」「楽しみ、いつも1人だから」常連客「さんまうまいっけ」英則さん「大きいサンマだから」常連客「（茶碗蒸し）の出汁がうまい。何入ってる？」英則さん「カツオ出汁。ちゃんと取ってるよ」エンドー3代目店主 遠藤英則さん「若い方で80代の方たち、おばあちゃんたちがあってこそのエンドーなので皆さんが食べたいっていう限りは作ります」常連客は、芋煮会の後もお茶や持ち寄った食材を楽しみながら、話に花を咲かせていました。