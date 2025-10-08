１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、ジョリーが５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。同チャンネルを閉鎖することを発表した。

スーツ姿で登場し「本日は皆さんに残念なご報告がございます。この度私たちのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを閉鎖することになりました。理由につきましてはこのチャンネルでご報告させていただければと思いますが、現時点でまだ全貌は見えていません。経緯としては、私が経営した会社で」と前置きした上で「被害額４桁を越える“事件”が発生しました（弁護士から該当部分の説明に指摘がありましたので、テキストでお伝えしております）」という文字が表示された。

その後は再び動画に戻り「その影響で当チャンネルを支えてくれていたＹｏｕＴｕｂｅスタッフの人件費も払えないほど経営が圧迫しています」と説明。「さらにスポンサー契約に関するトラブルが生じ、一方的な契約違反を理由に金銭的なサポートを打ち切られました。ただ、これに関しては自分自身が選んだ決断であり後悔はありません」と加えた。

「信じていた人間に裏切られたこと、そして、現実感のない被害の大きさに今も心は追いついていません。既に本件に関しては、警察や弁護士の方々と連携し対応を勧めている段階です」と説明

「また、自分自身のこれまでのＸでの言動についても皆様をお騒がせしてしまったこと、深く反省しています」とし、「今後は格闘家としての活動に専念して参ります」と語った。

ジョリーは８月にＸで「全てを失った」と綴り、残高がわずかとなった預金額を公開。９月にはＹｏｕＴｕｂｅカメラマンへの給与の支払いが滞ってることを明かしていた。