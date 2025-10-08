佐藤健、ドラムを叩く姿を披露し反響「すごい！何でもできる！」「華麗でカッコイイ」

10月7日、佐藤健がInstagramを更新した。

【写真】「どの写真も表情がいい」笑顔SHOTなども公開

佐藤は、自身のInstagramアカウントにて、ドラムセットを前にフードを被ったラフなファッションで頬杖をついている写真や、ドラムを叩く動画などを公開。

この投稿に対し、ファンからは、「週末のファンミの準備かな？」「ドラムも似合うなあ」「すごい！何でもできる！」「努力の賜！！尊敬しかない」「華麗でカッコイイ」「どの写真も表情がいい」などの反響が寄せられている。

俳優として数々の話題作に出演し、現在Netflixにて世界独占配信中の『グラスハート』では共同エグゼクティブプロデューサーを務めると同時に、4人組バンド・TENBLANKの中心的存在でボーカルの藤谷直季役にて主演を飾った佐藤。

このTENBLANKは現実世界でもデビューを果たして大きな注目を集め、10月11日には、1日限りのイベント『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』を開催する予定となっている。