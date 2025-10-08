ホテルニューグランドは、11月15日〜来年3月1日までの期間、本館中庭において「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」参加イベントの「光の庭園」を開催する。



2024年の「クリスマスツリーデコレーション」

中央に噴水を配した緑あふれるヨーロッパ調の美しい庭園で、合計1.5万球の煌めくイルミネーションに包まれるロマンティックな空間を楽しめる。12月25日までの期間は、光のアーチやギフトボックスなど、クリスマス仕様にアレンジした「光の庭園」を楽しめる。また、タワー館フロント前のロビーでは、煌めきのある森と街並みを表現した物語のような世界観あふれる「クリスマスツリーデコレーション」を設置、今年のホリデーシーズンのテーマ「Brilliant Holiday」をイメージした、この時期ならではの光や輝きに満ちた演出で消費者を迎える。ホテルで過ごすひとときが、明るく輝きに満ちた笑顔溢れる一日となるよう願いを込めた夢のような演出を、どうぞゆっくりと楽しんでほしい考え。

「光の庭園」は、11月〜来年2月にかけて横浜都心臨海部の各地で行われるイルミネーションイベントをつなぐキャンペーン「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」の参加イベントとなる。

［本館中庭＜光の庭園＞ 概要］

開催場所：本館中庭

開催期間：11月15日（土）〜2026年3月1日（日）

※クリスマス仕様の光の庭園は12月25日（木）まで

点灯時間：16:30〜23:59

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp