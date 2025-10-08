耳が聞こえにくくなってきた高齢犬、飼い主が帰宅すると…。愛おしくも切ない反応を捉えたその光景は記事執筆時点で643万回を超えて表示されており、19万件ものいいねが寄せられることとなりました。

【動画：耳が聞こえにくくなってきた高齢犬→飼い主が帰宅すると…『愛おしくも切ない反応』】

耳が聞こえにくくなってきた高齢犬→飼い主が帰宅すると…

Xアカウント『@9Z8lquSv8B3FMpN』に投稿されたのは、トイプードル「ココ」ちゃんのお姿。現在、15歳のココちゃんは耳が聞こえづらくなってきているのだといいます。

そのため、飼い主さんが帰宅したことに気づかないことも多いのだそう。飼い主さんがお部屋の中に入ってきたことに気づかず、窓の外をじっと見つめて帰りを待っていたというココちゃん。

飼い主が帰宅すると…『愛おしくも切ない反応』

いくつになっても、飼い主さんの帰りを今か今かと待つそのお姿はとても愛おしいものであると同時に、若い頃とは異なる待ち方をするお姿には少しの切なさを感じることも…。

飼い主さんが窓際に座るココちゃんに声を掛けると、振り返りじーっと顔を見て…ちょっぴり困惑した表情を浮かべるのだといいます。

そしてしばらく考えるような素振りを見せた後、いつも通り大喜びで駆け寄ってくれるのだとか。

あまりにも早く、あっという間に過ぎてしまう愛犬との時間。その流れの早さと、日々の生活に訪れるたくさんの変化、そしてそのすべての愛おしさを再確認させられるかのようなココちゃんのお姿は、多くの人々の胸を打つこととなったのでした。

この投稿には「可愛いと切ないが交互にきて泣いちゃった」「今までは見られなかった姿を見られるのもまた、かわいいですね。」「シニア犬の愛しさはまた若い頃とは違うものがありますね。末永く一緒にいられますように。」など多くのコメントが寄せられています。

仲良し家族の日常が大人気

ココちゃんには、マルチーズの「ハル」くんという旦那さん、そしてハルくんとの間に授かったマルプー「ひまわり」ちゃんという家族の存在があります。個性に溢れる仲良し家族の穏やか日常は、日々多くの人々に笑顔と癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@9Z8lquSv8B3FMpN」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。