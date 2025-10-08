県は「クマ出没特別警報」を発表中です。ことし県内ではこれまでに10件のクマによる人身被害が確認されていて、県は最大級の警戒と命を守る行動をとるよう呼び掛けています。



8日、警察から午後6時30分までに発表された県内の目撃情報をお伝えします。（※発表順）



＜午前の発表＞

■胎内市

・7日午後10時40分頃

・胎内市倉敷町の工場敷地内でクマ1頭目撃

・クマの体長は約0.8メートル





■湯沢町・8日午前6時15分頃・湯沢町土樽の町道を散歩中、クマ1頭を目撃・「クマは町道を横切って川の方へ行った」・クマの体長は約0.5メートル・目撃場所はマンション直近■阿賀野市・8日午前6時15分頃・阿賀野市千原でクマ1頭を目撃・クマの体長は約0.5メートル・目撃場所は一般住宅から約10メートル■南魚沼市・8日午前8時20分頃・南魚沼市雲洞の市道付近でクマ1頭を目撃・「クマはやぶから出てきて、その後やぶの中に入っていった」・目撃場所は民家のすぐ近く＜午後の発表＞■阿賀町・8日午後4時50分頃・阿賀町日出谷甲の国道459号でクマ1頭を目撃・クマは体長約1.2メートル・目撃場所は民家から約100メートル■阿賀町・8日午後5時24分頃・阿賀町九島の町道・クマ1頭を目撃・クマの体長は約1メートル・目撃場所は民家の直近クマの目撃された市町では、各警察署と連携し、住民に警戒を呼びかけています。