誕生日を祝ってもらうシーズーさん、インパクトがあまりにも強すぎる『手作りケーキ』は記事執筆時点で26万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：犬の誕生日を祝うため『手作りケーキを作ってみた』結果…一度見たら忘れられない『完成系』】

誕生日を祝ってもらうシーズー犬

Xアカウント『@AUNTEMPO』に投稿されたのは、シーズー「てんぽ」くんのお姿。

7年前、てんぽくんの記念すべき４歳のお誕生日をお祝いするため、てんぽくんのママさんは手作りケーキをご準備されたのだといいます。

インパクトが強すぎる『手作りケーキ』に反響

ママさんの愛情がたくさん詰まった、てんぽくんのお顔をイメージした素敵なお誕生日ケーキ。しかし、あまりにもインパクトの強すぎる仕上がりになってしまったというのです。

てんぽくんの毛色を上手に表現した白とグレーの下地、黒くて大きな瞳も、小さなお鼻もとっても上手く表現されていたそう。

しかし、目の周りや口の周りが真っ赤…と、少々様子がおかしくなり、歯を粒コーンで表現したことがトドメとなったのか、何だかちょっぴりホラーな仕上がりとなってしまった模様。

とはいえ、さすがはてんぽくんを愛するママさん。てんぽくんの可愛いポイントもしっかりと押さえられており、とにかく愛情がこもったそのケーキは多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「愛情いっぱい、幸せいっぱい」「愛情たっぷり感じます」「サイコパスケーキ、最高です」「恐怖だよ、こりゃ」など多くのコメントが寄せられています。

個性とユーモアに溢れるシーズーの男の子♡

7月に11歳のお誕生日を迎えたてんぽくんは、ちょっぴり臆病で面倒くさがりな一面を持つ男の子。とにかく個性とユーモアに溢れており、コロコロと変わる表情はあまりにも愛くるしいものだといいます。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすてんぽくんのお姿は、シーズーならではの魅力やたくさんの癒やし、笑顔を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@AUNTEMPO」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。