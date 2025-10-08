timelesz 橋本将生初主演ドラマ『ひと夏の共犯者』（テレ東系）第1話のTVer再生数が100万回を突破した。

参考：timelesz 橋本将生が連ドラ初出演にして初主演 『ひと夏の共犯者』テレ東で10月3日スタート

本作は、『財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～』（テレ東系）、『ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～』（テレ東系）に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画を原作とした逃避行ラブサスペンス。脚本は『シジュウカラ』（テレ東系）、『対岸の家事～これが、私の生きる道！～』（TBS系）などの開真理らが手がけ、監督を『ひだまりが聴こえる』（テレ東系）などの八重樫風雅らが務める。

大学生の主人公・岩井巧巳が、推しのアイドル・片桐澪との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう1つの人格「眞希」がいることに気が付く。巧巳は裏の顔である眞希に惹かれるようになり、彼女のために全てを捧げ“共犯”となる道を選ぶ。

主人公・巧巳を橋本、澪／眞希を恒松祐里が演じるほか、永瀬莉子、石川瑠華、丈太郎、上原あまね、秋澤美月、浅野竣哉、飛永翼（ラバーガール）、柾木玲弥、萩原聖人らがキャストに名を連ねている。

※計測期間：2025年10月4日～10月7日※TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

（文＝リアルサウンド編集部）