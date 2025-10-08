ほっかほっか亭、情報提供を呼び掛ける。50年以上前のロゴ制作者を探す『ナイトスクープ』には調査依頼済み
持ち帰り弁当チェーン店のほっかほっか亭は10月8日、X（旧Twitter）公式アカウントを更新。創業50周年を機に改めて感謝を伝えたいとして、ブランドロゴのデザイン・制作を行った人物に関する情報提供を呼び掛けました。
【投稿】ほっかほっか亭、ロゴ制作者の情報求む
同社ではこの件について、「創業50周年にむけて、改めて御礼をお伝えしたく、何卒よろしくお願いいたします」と、XのDMや公式問い合わせフォームからの情報提供を広く求めています。なお、『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）へも調査依頼を行ったそうです。
コメント欄では、「商標登録から、1992年に出願した弁理士さんの名前は分かりますね。そこから追えないでしょうか？」「草加市に聞き込みに行かれるのはどうでしょう？」「もし１号店でバイトしてたとなると…獨協大学の学生さんでは！？」「新聞紙面の尋ね人に出稿するとか」など、さまざまなアイデアが寄せられています。
50年以上前のロゴ書体制作者探す2026年に創業50周年を迎える同社。ブランドロゴの書体をデザイン・制作した人物の情報提供を呼び掛けています。筆文字風のロゴは既存の勘亭流ではなく、創業当時にアルバイトの学生が手書きで制作したオリジナル書体だそうです。しかし、制作から50年以上が経過しており、性別含め制作者の詳細は不明とのこと。
