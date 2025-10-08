モデルの黒田エイミさんは10月7日、自身のInstagramを更新。妊娠中のおなかを披露しました。（サムネイル画像出典：黒田エイミさん公式Instagramより）

モデルの黒田エイミさんは10月7日、自身のInstagramを更新。妊娠中のおなかを披露し、反響を呼んでいます。

【写真】妊娠中のぽっこりおなかを披露

「たくさんのお祝いメッセージありがとうございます」

黒田さんは「Summer　皆さんたくさんのお祝いメッセージありがとうございます」とつづり、8枚の写真を投稿。1枚目で、妊娠中のぽっこりとしたおなかを披露しています。また、2枚目には夫でプロテニスプレイヤーのダニエル太郎選手とのツーショットを掲載。幸せいっぱいな様子が伝わってきます。

ファンからは「とても美しい」「女神のようです」「素敵な笑顔」や「おめでとうございます」「お幸せそう」「お身体どうぞ大切になさってください」といった声が寄せられました。

プロテニスプレイヤー・ダニエル太郎選手と結婚＆妊娠

9月27日、ダニエル選手との結婚と妊娠を発表した黒田さん。ダニエルさんとハグをするすてきなツーショットも公開していました。今後も仲むつまじい姿を見せてほしいですね。(文:堀井 ユウ)