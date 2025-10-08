「お幸せそう」テニス選手と結婚＆妊娠発表の美人モデル、ぽっこりおなかを披露！ 「女神のようです」
モデルの黒田エイミさんは10月7日、自身のInstagramを更新。妊娠中のおなかを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】妊娠中のぽっこりおなかを披露
「たくさんのお祝いメッセージありがとうございます」黒田さんは「Summer 皆さんたくさんのお祝いメッセージありがとうございます」とつづり、8枚の写真を投稿。1枚目で、妊娠中のぽっこりとしたおなかを披露しています。また、2枚目には夫でプロテニスプレイヤーのダニエル太郎選手とのツーショットを掲載。幸せいっぱいな様子が伝わってきます。
ファンからは「とても美しい」「女神のようです」「素敵な笑顔」や「おめでとうございます」「お幸せそう」「お身体どうぞ大切になさってください」といった声が寄せられました。
プロテニスプレイヤー・ダニエル太郎選手と結婚＆妊娠9月27日、ダニエル選手との結婚と妊娠を発表した黒田さん。ダニエルさんとハグをするすてきなツーショットも公開していました。今後も仲むつまじい姿を見せてほしいですね。(文:堀井 ユウ)
