「遊ぶ金欲しさに闇バイトに応募」「手取りは3％」　還付金詐欺に「出し子」として関与か　20歳の男を逮捕　大阪府警

還付金詐欺で振り込まれた口座から現金を引き出す、いわゆる「出し子」の役割を果たしたとして、警察は当時未成年だった男（２０）を逮捕しました。



大阪府警が電子計算機使用詐欺や窃盗の疑いで逮捕したのは、住居不定・無職の男（２０）です。



府警によると男は、今年１月から３月にかけ、大阪府内に住む５０代から８０代の男女１６人が「医療費の還付金がある」などとウソの説明を受け、ＡＴＭで振り込んだ現金計約４４００万円を、振込先の口座から引き出した疑いなどがもたれています。





府警が防犯カメラのリレー捜査などから男を特定。全国に指名手配をして行方を追っていたところ、今年３月に千葉県警が習志野市内にいた男を逮捕したということです。男はこれまでに８回逮捕され、家庭裁判所に送致されたあと、検察庁に改めて送致（いわゆる逆送）されていて、今年９月に１０件の窃盗の罪ですでに起訴されています。男は容疑を認めていて、「遊ぶ金欲しさにＳＮＳで仕事を探して高収入の闇バイトに応募した。手取りは３％で、指示役などから秘匿性の高いメッセージアプリで指示を受け、グループで犯行を行っていた」という趣旨を供述しているということです。府警は犯行グループの実態解明に向け、調べを進めています。