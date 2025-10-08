元テレビ東京アナウンサーの福田典子が８日までにＳＮＳを更新。「子連れで“駆け込み万博”へ行ってきました」と報告した。

２０１５年３月に立教大学経営学科卒業した福田は、ＲＫＢ毎日放送を経て、１６年、テレ東にキャリア採用で中途入社。「モヤモヤさまぁ〜ず２」の３代目アシスタントを務めた。２１年３月に会社員と結婚し、同年１２月に第１子を出産。２４年３月末でテレ東を退社した。同年４月、一般企業に入社し、広報としてイベントの司会を務めるなどしていたが、今年３月、退社と離婚を週刊誌上で公表。シングルマザーとして３歳の息子を育てている。

８日のインスタグラムで「駆け込み万博で、まさかの奇跡」と西ゲート付近で「立教ミスコンに出てくれていた仲間であり、スポーツを伝える仲間であり、そしてアナウンサー仲間でもある小山愛理ちゃん！」と偶然会ったことを報告。「場所はミャクミャクの目の前！」と一緒にいたフリーアナウンサーの渋佐和佳奈との３ショットを公開した。

福田アナは真っ白なウエディングドレスのような装いで、ワンピースに見えるシースルーの袖がふんわりした真っ白なトップスにロングスカート姿。ベビーカーに息子を乗せ、フランス館のルイ・ヴィトンの前で撮影した写真などを公開している。