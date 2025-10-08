平愛梨「3年B組金八先生で出会って24年」人気男性アイドルとの再会ショットに反響「あかねちゃんと一寿だ」
【モデルプレス＝2025/10/08】タレントの平愛梨が10月7日、自身のInstagramを更新。人気男性タレントとの再会ショットに反響が寄せられている。
【写真】平愛梨と仲睦まじい様子のSTARTOタレント
この日、平はテレビ東京「ソレダメ！〜あなたの常識は非常識！？」（よる6時55分〜）の収録だったと明かし「またまたマッスーこと増田貴久くんと収録いっしょでした」とNEWSの増田貴久とのショットを公開した。
「3年B組金八先生で出会って24年！？当時は私16歳！！」「金八先生でご一緒した同期の仲間のことを私は今でも役名で呼んじゃうけどマッスーは『貴久って呼んで！』と当時言ってくれたから子生意気に私は『貴久』って呼ばせてもらってる」とドラマ「3年B組金八先生」（2001年・2002年放送）の第6シリーズで増田と共演した際の思い出を振り返り「私が呼び捨てをするだなんて違和感あるけど弟のような、友達とはまた違うような、3Bはずっと“仲間”という存在」とつづっている。
この投稿には「エモすぎる」「素敵な大人になってる」「同級生コンビだ」「2人とも10代の頃から変わらない」といったコメントが到着。また平が笹岡あかねを、増田が長澤一寿を演じたことから「あかねちゃんと一寿だ」といった声も寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】