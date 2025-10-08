元KAT−TUNの中丸雄一（42）が8日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。週刊文春でコラム連載を始めた経緯を語った。

共演者の小原ブラスから「ちょっと怖いかも…私、調べに調べたんだけど、中丸くん、なんと自分のこと書かれた週刊誌で、なんかコラム始めたの。文春でやってるの。その事実を知って戦慄」と告げられた。

中丸は「メッチャおもろくないですか」と返すと小原から「それ、どういう気持ちで…」と聞かれて中丸は「最初の話を聞いたときは耳を疑いましたよ。どうして、っていう。ただ、いろいろ理由を聞いて、納得できる部分もあったし、人生面白いな、って思っちゃって。それで引き受けましたね」と答えていた。

中丸は、2024年8月7日配信の「週刊文春電子版」において、女子大生とのホテルでの密会が報道された。中丸は、芸能活動謹慎が同日に事務所より発表。25年10月1日、事前告知なしで「5時に夢中！」の水曜レギュラーとして生出演した。今年9月11日号から週刊文春でコラム「推して推されて」がスタートしている。