8代目尾上菊五郎（48）、長男で6代目菊之助（11）が8日、名古屋市で、襲名披露興行となる「吉例顔見世」（11〜26日、御園座）へ向け、大須商店街を練り歩き、大須観音で成功祈願を行った。

菊五郎、菊之助ら出演者は人力車に乗って、大須ふれあい広場を出発し、約20分かけて大須観音へ向かった。笑顔で沿道の人々に手を振ると、「音羽屋！」のかけ声が飛び、たくさんの声援が送られた。

大須観音では出演俳優13人が並んだ。菊五郎は「名古屋は昔から芸どころと言われ、人と文化が交わる所。襲名披露公演ができることを大変うれしく思います。父から受け継いだ芸、せがれに伝える心をもって11日からの興行をつとめます」、菊之助は「御園座に初目見えします。祖父や父に負けない役者を目指します。どうぞよろしくお願いします」とあいさつした。

中村雀右衛門の発声で3本締めで締めくくられると、大きな拍手が寄せられた。ほか、中村錦之助、市村萬次郎、河原崎権十郎、片岡亀蔵、坂東彦三郎、中村時蔵、中村萬太郎、中村鷹之資、上村吉弥、澤村精四郎が参加した。