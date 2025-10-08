お笑いに打ち込む青春 徳島大学生の漫才コンビがM－1挑戦【徳島】
徳島大学に通う2人の学生でつくる漫才コンビ「てのひら停車」。
2年前にコンビを組み、学内にお笑いサークルを立ち上げて活動を続けています。
真摯にお笑いに打ち込む、2人の青春をカメラが追いました。
■徳島大学生のお笑いコンビ
漫才コンビ「てのひら停車」。
兵庫県出身でツッコミの前内大輝さん21歳と、徳島市出身のボケの弘田貴也さん21歳の、徳島大学理工学部の2人が2023年に結成。
■サークル誕生秘話
（てのひら停車・弘田貴也さん）
「お笑いを高校でもしたかったし、大学ではお笑いサークルがあるところ入りたいって思ったんですけど」
「地元の徳島大学に入って、お笑いサークルないなって思ってたところに」
「（前内さん）彼が冗談みたいに『お笑いサークルとか作るか』って言ってくれたんで」
「僕が乗り気で『ほんまに作ろう』って言ったような気がします」
（てのひら停車・前内大輝さん）
「せっかく大学入ったら新しいことに挑戦したいなと思ってて」
「（最初は）競技かるた部入りたい、やったことなかったですけど、競技かるた部あったんでこの大学に」
「探したんですけど部室が見つけられなくて一向に、諦めてお笑いサークル作ろうってなったんで」
「もし部室見つかってたら、お笑いサークルやってない。難しい所にあってよかったです、部室が」
そうして立ち上げたお笑いサークル「カピバラノキモチ」。
部長の前内さん、副部長の弘田さんでコンビを組み、活動を共にしますが、待っていたのは辛い経験でした。
（てのひら停車・弘田貴也さん）
「一番しんどいなって実感したのは、ビラ配りを（新入生）勧誘でしていた時に」
「絶対面白くないやろなって小馬鹿にしている空気が感じられて、俺の方がおもろいって、おちょくってくる先輩もいたら」
「1年生やけど、すごい嫌な顔をして去っていく人もいて」
（てのひら停車・前内大輝さん）
「ネタやっても、あんま笑い声聞こえん状態でやることととかもあったんで」
「漫才楽しいとかは、そこまでは思ってなかったかもしれない」
それでもめげず、大学祭や県内外のライブに出てがむしゃらにネタを披露し、観客の反応などからブラッシュアップを重ねました。
■Mー1グランプリ挑戦
そして2025年8月「Mー1グランプリ」1回戦の広島会場に出場。
当日出場した96組の中を、1位で通過しました。
アマチュアに限ると5％ほどともいわれる1回戦突破。
今回はそのネタを披露してもらいました。
■「M１」1位通過のネタ「リレー」
（てのひら停車・前内大輝さん）
「僕の疲労がエグくて」
（てのひら停車・弘田貴也さん）
「どこがやねんな」
「フル尺は7分あるんで」
（てのひら停車・前内大輝さん）
「7分走り続ける」
ネタを書いたのはボケの弘田さんです。
■ネタ作りにアプリ活用
（てのひら停車・弘田貴也さん）
「箇条書きでリレーのネタやったら『はじまった？』って導入のところから『まだ家か』って最初のボケだったり」
「電車の中で走るなど、箇条書きにしてて何となく決まったら」
「このアプリの方に打ち出すようにしてて、もともとToDoリストのアプリなんですけど」
「ここに書いたら順番入れ替えられるのが個人的にいいなって思ってて、こっちのボケの方が強くて」
「後半に持っていきたいって思ったら、こうやって持って行けたりするので」
「ここで順番変えて相方の前でやって、どっちがよかったかなとか試行錯誤してます」
「小さいメモ帳なんですけど、こっちはネタ書こうと思って机に座った時よりも移動中だったりとか」
「ふとした瞬間に浮かぶ時の方が多いので、いつでも携帯してこっちに軽くメモできるようにしてて」
「本番ちゃんと形に仕上げる時は、こっちにバッと書き出してアプリに落とし込んでから、台本にするネタ作りを僕はしています」
■サークル部員にネタ披露
この日は「カピバラノキモチ」の活動日。
現在、1年生から4年生までの26人が所属。
ライブ前には、ほぼ毎日ネタ見せや打ち合わせなどを行っています。
てのひら停車の2人は部員にネタを披露。
フィードバックをもらいながら、2回戦に向けて完成形に近づけます。
漫才・てのひら停車で「リレー」
（てのひら停車・弘田貴也さん）
「あそこがウケる時とウケん時があるけん」
「僕が歌詞、補助で歌った方がいいと思う？最初そっちの方が分かりやすい？」
（サークルメンバー）
「歌ったらやっとこの曲かって、きょうやっと分かった」
「前までどの曲か分からんかった」
（てのひら停車・弘田貴也さん）
「伝わりやすさをとるか、ネタとして綺麗なんは、『天国と地獄』のチャチャチャで押し切る方が綺麗やけど」
■青春漫才 下宿でかつ丼
約2時間後…。
外が暗くなるまでネタを磨いた2人は、前内さんの下宿先へ。
2回戦のゲン担ぎとして、カツ丼を食べながらお互いへの胸の内を吐露しました。
（てのひら停車・弘田貴也さん）
「（前内さんが）漫才をそんなにしたくないって言っている時も、無理やり付き合ってもらってた部分があって」
「ここまで来れたのは、僕の夢に付き合ってくれてた部分が強いと思うので」
「付き合っててくれてて、ありがとうっていうのは、すごいあります」
（てのひら停車・前内大輝さん）
「僕はショーレースとか詳しくなかったので、そういうのを積極的に探して教えてくれたりとかしてたんで、そこは感謝してます」
現在、大学3年の2人は「てのひら停車」としての活動は大学卒業までと決めていますが、サークルの初代部長・副部長として、また、コンビとしての熱い想いがありました。
■伝説の「学生漫才師」に
（てのひら停車・前内大輝さん）
「このサークル、10年20年続くと思っているんで『てのひら停車っていう伝説の漫才師がいたぞ』って、それぐらいの存在になれるように頑張ります」
（てのひら停車・弘田貴也さん）
「尻すぼみにならないように、ここがピークにならないように、自分らが最後まで楽しく走り抜けれたら一番いいなと思っています」
これからのサークルの発展とコンビのさらなる成長に向けて。
「てのひら停車」の2人はこれからも走り続けます。
10月6日、「てのひら停車」が大阪で挑んだMー1グランプリ2回戦の結果は敗退だったとのことです。
11月1日と2日には、大学祭でのライブも控えています。
充実した活動で学生時代を駆け抜けてほしいと思います。