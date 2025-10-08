俳優の染谷将太とお笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍＆じろうが８日、東京ミッドタウン日比谷で行われた角ハイボールｐｒｅｓｅｎｔｓ「はじめてなのに、常連さん。Ｂａｒ ｋｉｉｒｏ」のオープニングイベントに出席した。

長谷川がバーテンダーを務め、染谷とじろうが常連役で登場。サントリー「角瓶」のテレビＣＭで実際に使われている「Ｂａｒ ｋｉｉｒｏ」を見たじろうが「撮影を思い出しましたね」とボケると、長谷川が「出てねえだろ！」とツッコミ。そのマイクが切られていたため声が届かず、思わぬハプニングに染谷も大爆笑した。

常連さんをテーマとした即興コントでは、じろうが染谷に最近の仕事ぶりを訪ねるシーンも。「順調です。息抜きにランニングしたり、散歩したりしています」とプライベートな一面をのぞかせた。バーテンダーとのトークなど、常連役を満喫した染谷。「普段ひとりでいるよりも、一歩出て居合わせた人と話す。世界が広がりますよね」とおすすめした。

「行きたくなる店」を問われたじろうは、「普通に接してくれるところですね。雑に扱ってくれる人の方がいいです。芸能人がお店に来たら、絶対普通に接した方が常連になってくれますよ！」と力説。染谷も近い感覚を持っているようで、「１０年近く通っているお店があるんですが、『将ちゃん』と呼んでくださって。店主とお客さんなんですが、素敵な関係だなと我ながら思っています」と心落ち着く行きつけの店があることを明かした。