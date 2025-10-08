中日は８日、ナゴヤ球場に隣接する選手寮でスカウト会議を行った。上位指名候補として、健大高崎高の石垣元気投手、青学大の中西聖輝投手、創価大・立石正広内野手の名前を挙げ、指名候補選手を約９０人に絞った。

スカウト会議では、候補選手の映像を確認。担当スカウトからの報告や、ドラフト戦略など約３時間半の話し合いが行われた。会議に出席した井上監督は「長所や短所をすりあわせた、というところ。（ドラフトまで）まだ２週間ある。密に連絡を取り合いながら、詰めていく」と説明した。

堀中スカウト部長は、今季のドラフト指名方針について「基本的には、即戦力が上位となると思う」と明言。投手か野手については「最終的な結論には至っていない」とした。

また、１２球団に指名対象選手であることが通知されている米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手についても言及。岩手・花巻東高で通算１４０本塁打をマークしたスラッガーについて、同部長は「（佐々木の名前は）話には出た。スカウトとしても評価はしているが、指名する、しないについてはまだ（結論は出ていない）です」と話すにとどめた。

プロ野球ドラフト会議は今月２３日に行われる。今後も、話し合いの場を設けながら、指名候補を絞り込んでいく。