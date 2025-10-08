松井珠理奈、ビキニ姿で“美ヒップ”強調「お尻好きなマネージャーさんが撮影してくれた」 グラビア“秘蔵”オフショに反響「ホンマ…ピーチや！」「たまらん」
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）が7日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿で“美ヒップ”を大胆に披露したグラビアオフショットを公開し、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。
【写真】「ホンマ…ピーチや！」「たまらん」ビキニ姿で“美ヒップ”際立つ松井珠理奈
松井は10年ぶりとなる2nd写真集『アイヲシル』（宝島社）を9月9日に発売。大人の魅力が詰まったランジェリーカットに初挑戦したほか、水着カットやソロ曲「赤いピンヒールとプロフェッサー」を彷彿とさせるショット、愛犬との癒やしのカットなど、彼女の“今”を凝縮した1冊となっている。
この日は「ピーチとビーチ 10月7日は珠理奈の日 いや…しりません 発売中の写真集『アイヲシル』よりお尻好きなマネージャーさんが撮影してくれたオフショット」とつづり、海を背景にした青空の下、赤いビキニをまといヒップラインを強調したバックショットをアップ。
この投稿に対し「ホンマ…ピーチや！」「おしりキレイ」「たまらん」「セクシーで綺麗なバックショット」「わーー！この写真！個人的に写真集の中のカットでも特に好きなお尻写真だ まーーじスタイル良すぎて写真集見る度見惚れる」などと熱いメッセージが並び、ファンの心をわしづかみにしている。
