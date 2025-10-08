【ハローキティ】HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN六本木ヒルズで開催！
昨年50周年を迎えたハローキティが次の55周年に向けて世界中をやさしさでつなげるグローバルブランディングキャンペーンを始動！ 「HELLO KITTYS PICNIC GARDEN」が、10月29日（水）より六本木ヒルズ 大屋根プラザで期間限定開催される。
東京・六本木ヒルズにて、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の新イベント「HELLO KITTYS PICNIC GARDEN」を六本木ヒルズ 大屋根プラザにて2025年10月29日（水）〜11月14日（金）の期間限定で開催される。
昨年50周年を迎えたハローキティが、次の55周年に向けて世界中をやさしさでつなぐ「Togetherness」をテーマに活動をスタート！
ハローキティの誕生日である11月1日を起点に、7日までの1週間をハローキティをきっかけにコミュニケーションが広がる『HELLO KITTY WEEK』として、グローバルに盛り上げていく。
1年目の今年は、六本木ヒルズにて新イベント「HELLO KITTYS PICNIC GARDEN」を展開。トレンドの香り体験を取り入れ、やさしさに包まれながら一緒に過ごす友人や家族、パートナーともっとなかよくなれる、ピクニックライクなひとときをお届けする。
高さ約2メートルのハローキティのフェイス形のゲートを抜けると、ロンドン出身のプロフィールを持つハローキティにちなんだイングリッシュガーデンをイメージした空間と、千鳥格子を基調としたシックなデザインを掛け合わせたフォトジェニックな「ピクニックエリア」が広がっている。
「りんごの木」や、ハローキティと写真が撮れる「フォトスペース」、そして「フレグランスエリア」では、その日のあなたの気分に合った香りのミニボトルをギフトとして受け取れるなど、心ときめくコンテンツが満載。キティファンはもちろんのこと、六本木ヒルズに遊びに来た方もぜひ記念に立ち寄ってみてはいかがだろう。
フレグランスエリア『What's in the basket？／バスケットに詰め込むトキメキ』では、フレグランスをプレゼント！
「HELLO KITTYS PICNIC GARDEN」に来場いただいた方に、 全4種のフレグランスの中から1つをミニボトルでプレゼント。あなたの気分にぴったりな香りを見つけて、香りでつながる心のシンクロ体験をお楽しみあれ。
さらに、千鳥格子のファッションに身を包んだキティが楽しめる、来場の思い出にもなる「モノクロガーリーふたごコーデデザインシリーズ」などもグッズ展開！
ハローキティのお誕生日に合わせ、トレンドのモノクロカラーや千鳥格子柄を使ったキティとミミィのモノクロガーリーふたごコーデデザインシリーズは、シークレットマスコットチャームの他、マスコットホルダーやポーチなど35アイテムをご用意。
イベント会場の他、全国のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー他、サンリオオンラインショップなどでのお取り扱いも予定されている。
開催期間中に 「HELLO KITTYS PICNIC GARDEN」イベント会場の物販エリアにてお買い物をしてくれた方に先着で、限定オリジナルステッカーのノベルティもご用意されているので、こちらもお見逃しなく！
本イベントは、日本と上海の同時開催の後グローバル展開を予定。
また、「HELLO KITTY MAP」では、みんなでやさしいことをシェアし合うデジタルプラットフォームとして、全世界からお楽しみいただける。
グローバルに展開するハローキティのスペシャルイベント、ぜひ楽しんでみてね！
（C）25 SANRIO 著作（株）サンリオ
