愛され続けて52年…紀文のちくわがふわもち触感のクッションに 約40本分のビッグサイズ
ワニブックスは、『紀文のおひるねちくわクッションBOOK』（著：株式会社紀文食品）を11月4日に発売する。
【写真】リアルすぎ…ちくわクッションと『竹笛』大きさ比較画像
同商品は、ロングセラー商品『竹笛』約40本分のビッグサイズ（約50センチ×20センチ）で、穴に手を入れられるため昼寝のお供にぴったり。部屋のインテリアや、疲れたときの癒しグッズとしても活用できる。ふわふわ＆もっちり触感を楽しめ、こんがりとした「紀文」の焼印を再現している。
知られざるちくわの豆知識や社員おすすめのちくわレシピが掲載された小冊子付き。初版限定特典として、紀文の練り製品の原寸大ステッカーが1枚入っている。『竹笛』『焼ちくわ』『魚河岸あげ』『はんぺん』『なると』5種のうちどれが入っているかはランダムとなる。
