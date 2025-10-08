MLBのポストシーズンは日本時間8日、ア・リーグ地区シリーズの第3戦が行われました。

3戦先取の地区シリーズで、追い込まれていたのは東地区2位のヤンキース。同地区優勝のブルージェイズに連敗し敗退の危機でしたが、地元ニューヨークに戻ってきて迎えた第3戦、最大5点差をひっくり返す逆転勝利をあげました。5点を追う3回裏にアーロン・ジャッジ選手のタイムリー2ベースなどで追い上げると、4回にはジャッジ選手がPS第1号となる3ランHRを放ち同点に。その後も得点を重ね、このシリーズ1勝目を手にしました。

西地区優勝のマリナーズは、中地区2位のタイガースと1勝1敗のタイで迎えた第3戦、序盤から得点を重ね勝利しました。3回に2点を先制すると、続く4回はユジニオ・スアレス選手のソロHRとカル・ローリー選手のタイムリーで2点を追加。9回にはローリー選手が今PS初アーチとなるダメ押し2ランを放ち、シリーズ突破へ王手をかけました。

9日はア・リーグ地区シリーズ第4戦と、ナ・リーグ地区シリーズ第3戦の計4試合が行われます。

▽地区シリーズ結果

【ア・リーグ】

〈第1戦〉

ブルージェイズ 10-1 ヤンキース

タイガース 3-2 マリナーズ

〈第2戦〉

ブルージェイズ 13-7 ヤンキース

マリナーズ 3-2 タイガース

〈第3戦〉

ヤンキース 9-6 ブルージェイズ

マリナーズ 8-4 タイガース

【ナ・リーグ】

〈第1戦〉

ブリュワーズ 9-3 カブス

ドジャース 5-3 フィリーズ

〈第2戦〉ブリュワーズ 7-3 カブスドジャース 4-3 フィリーズ