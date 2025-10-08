お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が8日、自身のXを更新。自身が制作総指揮を務める映画「えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜」の事業クラウドファンディングの支援が開始からわずか1日で4億円を突破したことを報告した。

西野は「たくさんの応援、本当にありがとうございます。本クラウドファンディングは目標金額「4億8000万円」に到達した時点で募集を締め切らせていただきます。引き続き応援宜しくお願いいたします」と呼びかけた。

本クラウドファンディングの募集ページによると、「本ファンドは、長編アニメーション『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』の制作・宣伝・公開に必要な資金の一部を、事業投資型クラウドファンディング（セキュリテ）を通じて募集するものです。投資家の皆さまには、事業収益に応じた分配を行い、名実ともに“映画のつくり手”として参加いただきます」としている。

1口5万円で、出資者全員にデジタル出資証明書を送付。また、100口以上出資すると「西野亮廣と隣の席で映画を一緒に観る権利」が付与されるという。

8日午後6時現在、1844人が支援し、4億848万円が集まっている。