石破総理があさってにも示す戦後80年の総理見解。「必ず負ける」との調査研究があったにもかかわらず、なぜ戦争に突き進んだのか、その検証内容を発表する方針であることが分かりました。

石破総理はきょう、戦後80年の節目に合わせた見解の発表に向け、安倍元総理の「70年談話」の作成にも携わった北岡伸一東京大学名誉教授と意見を交わしました。

東京大学 北岡伸一 名誉教授

「（石破総理は）何でああいう戦争になったかということに非常に強い関心をお持ちなので、これまで談話であんまり触れてないところなんですよね。（総理見解は）言い換えれば70年談話までと、それほどバッティングするようなものではない」

これまで、軍部の独走を許した歴史を文民統制の観点から検証する考えを示してきた石破総理。

複数の政府関係者によりますと、あさってにも発表する総理見解では、「必ず負ける」という調査研究があったにもかかわらず、なぜ戦争に突き進んだのかを検証し、平和を求めるために何が必要かメッセージを発信する方針です。