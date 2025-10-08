エナイの新作♡非常時も日常も頼れる「使い捨てコットンショーツ」誕生

災害時や入院、旅行中など、洗濯が難しいシーンで意外と困るのが「下着の清潔」。そんなお悩みに寄り添う新アイテムが登場しました。補正下着メーカー発のライフスタイルブランド「エナイ（e’nai）」から、2025年9月27日（土）8:00発売の「使い捨てコットンショーツ」。天然コットン100％のやさしさと、心強い個包装仕様で、非常時も日常も快適に過ごせる“お守りのようなショーツ”です。

エナイが届ける“心のお守り”ショーツ

補正下着メーカーとして女性の体に寄り添い続けてきたラディアンヌが、日常ともしもの時に安心を届ける「使い捨てコットンショーツ」を開発しました。

天然コットン100％の通気性のよさと、ヒップを包み込むすっぽり設計で、長時間の着用も快適。

さらに1枚ずつ個包装されているため、旅行や入院、防災ポーチなどにも最適です。「百均では叶わない安心感」を、肌にも心にも届けてくれます♡

ヒップトーンパンツで美尻習慣♡EMSで肛門筋も効率的に強化！

選べる3セットで、日常にも非常時にもフィット

用途や気分に合わせて選べる3つのセット展開も魅力。

「ベーシックセット」はブラック×3、チャコールグレー×2、ライトグレー×2の計7枚入り。

「ニュアンスセット」はアッシュピンク×3、アッシュパープル×2、アッシュブルー×2の7枚入り。そして「オールブラックセット」はブラック7枚入りで、どんなシーンにも対応します。

サイズはS～XXLまで幅広く、肌に優しい履き心地と安心設計を兼ね備えています♪

7枚入りで毎日を清潔に整える、新しい習慣

軽量でコンパクトな個包装仕様だから、バッグや防災ポーチにもすっきり収納可能。1週間分を清潔に持ち歩ける7枚入りセットで、忙しい日々や急な外泊にも頼れる存在です。

「もしもの時」も「いつもの日常」も、エナイのショーツがそっと心を支えてくれる。それはまるで、“下着以上にやさしいお守り”のようです。

心まで包み込む、エナイの「やさしさ設計」

「清潔を、自分の手で守ること」。それは女性の安心を支える大切な一歩です。エナイの「使い捨てコットンショーツ」は、非常時も日常も、自分らしく快適に過ごしたい女性の新しい定番に。

1,990円（税込）で叶う安心と快適さを、あなたの毎日にプラスしてみませんか？