みなさんは最近、地域の「商店街」を利用されたでしょうか。



秋田商工会議所によりますと、30年前の1995年、秋田市内に33あった商店街が、現在は27。



5年に1か所のペースで消滅しています。



70年以上の歴史がある、秋田市の牛島商店街は今年6月、ひっそりとその役目を終えていました。



商店街の厳しい現状と、新たな魅力を生み出そうと奮闘する人たちを取材しました。

■消えた商店街 解散を決断した男性の思い

サクラの名所、秋田市の太平川からほど近い場所にあった、牛島商店街。



小松薫さん

「これ2階喫茶店だったんだすよ。私、結構入り浸ってました」



小松薫さん、74歳。



牛島で生まれ育ち、地区の変化を見続けてきました。



小松さん

「牛島では、絶対これは欠かせない。かき氷屋さん。冬になると大判焼き屋さん。最高良かったよね。ちょっと寂しいけどね。誰かやってくれないかな」「プラスワン（美容院）の隣が駄菓子屋さんですね」

記者

「この辺じゃあ結構子どもも多かった？」

小松さん

「すごい多かったですね。みんなでワイワイワイワイって遊んでましたよね」



今から約70年前、1957年に産声をあげた牛島商店街。



江戸時代に参勤交代で使われた羽州街道に沿って商業が発展したのが始まりと言われています。



かつては50を超える店が軒を連ね、多くの買い物客でにぎわいました。



入り口のアーチは、長年、商店街のシンボルでした。



12年前、老朽化に伴い、リニューアルされたアーチ。



しかし、今年6月、維持費がかかることや安全面の理由などから撤去され、それと同時に、商店街を運営する「牛島商店会」は解散。



その役目を終えました。



地域密着型の商店は、少子高齢化に伴って閉店が相次ぎ、今では5軒しか残っていません。



解散の決断をした、牛島商店会、最後の会長は。



牛島商店会 三浦英男会長

「昔は牛島の町に来たら買い物ができるってね。仁井田とか向こうの方から来る人たちね、全部買い物ができるって言われてたんですね。それがもうほとんどね、店もこんなになりましてね、本当寂しくなりました」「商店街っていうそのものが難しいんじゃないでしょうかね、どこ行ってもね。買い物やっぱり大型店に行ったら1回で済む、みんなそうでしょう、買い物がね。やっぱり個人だとね、一軒一軒買って歩かなきゃいけないから。そんな形でやっぱり時代に合った商売でなければ、ちょっと難しいかと思うね」

■NPOの挑戦 ベコアイランドサミット

商店街が消えた牛島を、どうにかして盛り上げたい。



小松さんは、ある団体の代表を務めています。



小松さん

「お疲れ様ー、久しぶりー、元気？べこじまくん元気だか？鼻輪落としたって！なんぼ元気でもダメだって！」



その名も、「ベコアイランドサミット」。



牛を意味する方言の「ベコ」と英語で島を意味する「アイランド」を組み合わせた、牛島愛あふれる団体です。



11年前、牛島の活性化を目的に発足したNPO法人で、現在は約30人のメンバーが、イベントの企画・運営などを行っています。



この日は、マスコットキャラクターの「べこじまくん」も参加して、出店予定のイベントの打ち合わせをしていました。



小松さん

「今度の10月の12日の日曜日に、青空市って分かる？つながる青空市。あそこにべこちゃんバーガー出すんだすよ。結構、量的には80個ぐらい出そうかなと思ってるんですけど」



ベコアイランドサミットでは、かつて牛島で人気だった菓子店「あさり菓子舗」の玄米パンをイメージした「べこちゃんバーガー」を開発。



様々なイベントで販売しながら、べこじまくんとともに牛島の知名度向上に努めています。



記者

「商店街もなくなっちゃって、ちょっと寂しくなった牛島なんですけど、これからべこじまくんとしては、どういうふうに盛り上げていきたいですか？」

べこじまくん（通訳：小松さん）

「どれどれ？何？ごにょごにょ？ごにょごにょ？あぁごにょごにょね、はいはいはい」

「牛島はなくならないんですよ。絶対人が住んでるし、これからもいっぱいいろんな人が来ると思うんだけれども、それを一生懸命応援してあげるために、あちこちにちょっと出没したいと言ってます」

小松さん

「いずれにしても、だんだんだんだん高齢化で寂しくはなるんでしょうけど、また2世代3世代目の人たちが、牛島に帰って来て、これからある程度また面白いまちづくりをする人が出てきたら、それをもっと私の方も応援してあげたいなと思ってますね」

■コーヒー店オープンへ いつかまた活気あふれるまちへ

べこちゃんバーガーのアイデアの元となった、玄米パンの「あさり菓子舗」。



その跡地では、新たな動きが。



斉藤騎一郎さん、35歳。



この場所で、あるお店を開こうとしていました。



斉藤騎一郎さん

「コーヒースタンド、もしくはコーヒー屋さん。カフェって言っちゃうとちょっとあの、ぼやけちゃうので、はい。あくまでコーヒー主体のお店目指してるので、コーヒー屋さんですって言うようにしてます」



1960年創業のあさり菓子舗。



県内で初めて玄米でパンを作ったお店と言われていて、名物となった玄米パンは学校給食にも提供されるなど、牛島では誰もが知る存在でした。



しかし、3年前惜しまれながらも閉店。



前の店主の義理の息子である斉藤さんが、この場所にもう一度にぎわいを取り戻そうと、コーヒースタンドをオープンさせることにしました。



お店には、ゆっくりくつろげるイートインスペースのほか、レンタルで利用できるシェアキッチンを併設。



地域の人が気軽に集まれる場所にしたいと考えています。



斉藤さん

「ここを起点にって言うとすごくおこがましいんですけれども、まだまだ再起の可能性がすごく残ってる商店街だよっていうのを、主に若い人たちですね、若い人たちが感じ取ってくれれば、あとは後ろに続いてくれる人たちがいれば、とてもうれしいなと思っています」



消えた商店街に、新たなにぎわいを生み出そうと模索する人たち。



いつかまた牛島に“光が差し込み”、活気あふれるまちに変わる日が来るかもしれません。



♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢



斉藤さんのお店は、来月上旬のグランドオープンを目指しています。



牛島にまた人が集まるきっかけになってほしいと願っています。