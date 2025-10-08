小学校でウシの乳搾り体験 牛乳の消費拡大へ ふれあいを通して食と酪農について理解を 秋田・横手市
横手市の小学校でウシの乳搾り体験が行われました。
子どもたちはウシとのふれあいを通して食と酪農について理解を深めました。
ウシの乳搾り体験は、酪農家などで作る秋田県牛乳普及協会とJA全農あきたが開きました。
横手市の栄小学校にやってきたのは、生後2週間の子ウシと、5歳のメスのホルスタインです。
8日は3年生と4年生の児童たちが、ウシの乳搾りを体験しました。
日々の食卓に欠かすことのできない牛乳。
秋田県牛乳普及協会によりますと、県内の酪農家の数は、今年9月末時点で55戸で令和に入ってから30戸以上が廃業しています。
酪農家 千葉肇さん
「飼料は1.5倍、資材もそれぐらいになって、子牛も（価格が）3分の1くらいになったので、それだけでも厳しいの分かると思いますけれども、秋田県の酪農家戸数少なくなったけれども、残っている人たちは前向きに頑張ってるので、何とか消費拡大してみなさんに助けてもらいたいなと思っています」
酪農への関心を持ってもらおうと開かれた乳しぼり体験。
子どもたちは子ウシとも触れ合って食と酪農への理解を深めました。
児童
「最初は乳搾りが怖かったけど、最後に一回やってみたら温かくて柔らかくてとても楽しくなってきました」
児童
「ウシが頑張って搾っていることを思い浮かべながら飲んでいきたいと思いました」
来週は由利本荘市の小学校で乳搾り体験が行われます。
秋田県牛乳普及協会は、今後も県内各地の学校にウシとともに出向いて牛乳の消費拡大につなげたい考えです。