県人事委員会は、県職員の給料を月額1万1,000円余り引き上げるよう勧告しました。



人材獲得競争が激しさを増す中、多様化する県政の課題に対応するため、給与面での魅力向上を図る必要性を強調しています。



県人事委員会は、県内にある『従業員数が100人規模の77事業所』への調査をもとに民間企業の平均の給料について月額38万247円と試算しました。



この「民間給与」との差をうめるため、県職員の平均月給を1万1,325円引き上げるよう鈴木知事に求めました。





引き上げ勧告は4年連続で、引き上げ額は平成以降最も高くなりました。鈴木知事「内容についてはしっかりと庁内で検討させていただきまして、今後の対応について検討したいと思っております」また、大卒の初任給については1万2,287円引き上げて23万9,488円とするよう求めています。大幅な引き上げ勧告の背景にあるのは、激しさを増す人材獲得競争です。県人事委員会は、複雑・多様化する県政の課題に対応するためには、給与面での魅力向上を図る必要性があると強調しています。県人事委員会 橋本裕巳事務局長「民間も好調な採用をしておりまして、我々民間とも戦いますし、ほかの自治体、国とも、戦うというか、人材の取り合いになりますので、引けを取らないような水準にしていかなければいけない」県人事委員会 西野三紀子委員長「引き上げがなされなかった場合には、やはり人材確保という点では悪影響は及ぼすんだろうなという考えはあります」この勧告の対象となる職員は4月時点で1万2,154人います。勧告通り引き上げられた場合、県の行政職員の年収は平均年齢の41.7歳で約21万円増えて、629万2,930円になります。