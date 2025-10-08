8日朝、大仙市で82歳の女性がクマに襲われてけがをしました。



また、昼前には大館市でも50代の男性が襲われています。



クマによる人への被害はこれで3日連続です。



こちらは大仙市長野にある事業所に設置された防犯カメラの映像です。



道路を散歩中の一人の女性。



「クマクマクマ！」



突然、背後からクマが襲い掛かりました。



女性は通りかかった車に乗せられ、近くのコンビニエンスストアに駆け込みました。





警察と消防によりますと8日午前7時前、散歩をしていた近所に住む82歳の女性が体長約80センチのクマに襲われました。会話はできていますが、顔をひっかかれ仙北市内の病院に運ばれました。女性を襲い線路脇の藪へと姿を消したクマ。その後も周辺ではクマの目撃が相次いでいます。事務所の従業員「怖くて、クマ走ってくるんだなと思って、後ろから走ってこられたら、逃げようないですよね」女性が襲われる前、別のカメラには線路脇から姿を現したクマが、まっすぐに女性の方へと向かっていく様子がとらえられていました。はち合わせではなく、襲いかかりに行ったように見えます。この行動について、ツキノワグマの生態に詳しい専門家は。日本ツキノワグマ研究所 米田一彦所長「行先の前に人が立っているとそれを攻撃してくるわけですね、あるいは排除しながら向こうに行こうとするわけで」「ちょうど1メートルくらい2歳半っていう攻撃に関われるようになって、その非常に攻撃性と活発に動くということですね」日本ツキノワグマ研究所の米田一彦所長は、山の中の食べ物が少なく、例年より1か月ほど早くクマが行動し始めているという見解を示しています。人里に行動範囲を広げ住民の生活を脅かしているクマ。被害に遭わないためには…。日本ツキノワグマ研究所 米田一彦所長「一番活動するのは秋はね朝4時頃から7時頃まで、夕方は、これもやっぱり4時ごろから8時ごろまでで」「時間帯はねよくよく朝夕気を付けるというのは、気をつけなきゃいけないと」8日は大館市でも人がクマに襲われる被害がありました。現場は大館市川口の米代川の堤防です。土屋弘樹記者「警察官と大館市の職員が現場の様子を確認しているものとみられます」大館警察署の調べによりますと8日午前11時20分ごろ、大館市観音堂に住む50歳の会社員の男性が堤防を散歩していたところ、体長1メートル50センチほどのクマと、体長およそ50センチのクマ、あわせて2頭と遭遇しました。その後、大きいクマに襲われた男性は腕をかまれたり顔をひっかかれたりして鼻の骨を折るなどの大けがをしています。現場は県の流域下水道「大館処理センター」から東に約800メートルの堤防です。今年、県内のクマによる被害は男性が27人目です。このうち、散歩またはランニング中に襲われた人は7人で、4分の1にあたります。