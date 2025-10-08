驚きのビフォーアフター姿に反響が続々と

ある保護猫のビフォーアフターと新しい家族のもとに迎え入れられた姿が、多くの人々の心を温めています。

ぐったりとしていた2匹の猫との出会い

「猫専門の建設業と不動産業」を手がける「ねこ大家」さん（@neko_fudosan）に保護したきっかけについて西スポWEB「OTTO!ライフ」がお話を伺いました。猫は、会社の駐車場近くの民家の路地で見かけたそうで、「風邪をひいているのか、ほとんど動かず、体調が悪そうな状態」だったそうです。

保護されたのは、5匹兄妹のうちの2匹。あずきちゃんときなこちゃん。どちらも女の子で、「あずきちゃんは少し人見知りの控えめな性格、きなこちゃんはみんなを引っ張るお姉さんタイプ」だといいます。

優しい里親のもとへ

保護後は会社でたくさん可愛がってお世話をして…無事に元気な姿に。あずきちゃんときなこちゃんの里親を募集したところ、この2匹は「たまたま同じお家にいくことができた」と明かしてくれました。

保護された猫、あずきちゃん（左）、きなこちゃん(X@neko_fudosanより)

現在は、優しい男性のお家に迎え入れられ、里親の男性が更新するSNSでは「愛情たっぷりに可愛がられている」様子が投稿されているそうです。保護直後の写真と、現在の目がクリっとした愛らしい姿を見比べると、その激変ぶりに驚くとともに、「ねこ大家」さんの会社でたくさんの愛情が注がれたことがわかります。

SNSでは、「ちゃんとかわいいお顔になって、ずっとの家に行けてよかったです」「こんなに可愛いくって、人慣れしてたら、誰もがほっとけないですよね」「きっと、幸せいっぱいにゃん」などの声が上がっています。

猫も飼い主も幸せに…猫と暮らす家のメリットとは

ねこ大家さんは「猫と人が幸せに暮らせる家づくり」の施工を行っており、投稿には工夫が凝らされた「猫ハウス」の様子が多数紹介されています。

実際に猫ハウスを導入したお客様からは、「とにかく猫たちが寛いでる姿を見られて幸せ」といった喜びの声がたくさん寄せられているそうです。

「猫が居心地よい部屋で長く暮らしてくれると、それが飼い主にとってこの上ない幸せ」と教えてくれました。

不動産賃貸向けに「猫ハウス」施工も行っているねこ大家さん。猫可賃貸物件を増やすと「賃料も上がり空室リスクも減る」というメリットを挙げてくださいました。「一番のメリットは、猫にとってのストレスが少ないため、入居期間が長くなることです」と、家主さんにとっても大きな利点があることを教えてくれました。

また、11月に新築ねこハウスの完成見学会、12月には新社屋への移転も予定されており、猫と人の幸せな暮らしを支える取り組みは、ますます広がっていきそうです。

取材協力：「ねこ大家」さん(@neko_fudosan)

※本記事は投稿者の許可を得て掲載しています。ご協力いただき、誠にありがとうございました。