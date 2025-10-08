YURINO狢臙晴蔀綮儉瓩鯣簣

女性ダンス＆ボーカルグループ「E-Girls」の元メンバーがSNSを更新。マタニティショットを公開し反響が寄せられている。

「like a dream...」とインスタグラムにつづったYURINO(宮崎県出身)は、昨年2月アーティストのvividboooyと結婚。インナー姿の妊婦ショットを公開した。以前からSNSでタトゥーについて公表しており、写真からも体に彫られた複数のタトゥーが確認できる。

この投稿に「本当に愛おしいね 見てるだけで幸せ貰える」「美しい♡」「お腹ポンポコリンかわちい」「おめでとっおめでっとっ！」など祝福の声が相次いでいた。

また、タトゥーについては、自身のYouTubeチャンネルで9月8日に公開した動画内で言及。コメント欄の「何歳の時にファーストタトゥーいれましたか！？」との問いには「何歳だったかな21な？22？かな？」と回答している。

YURINOは、2011年からE-girlsとしても活動を行い、20年のグループ解散とともに所属事務所を退社。現在はYouTubeを中心にファッションやライフスタイルなど様々なコンテンツを発信している。



