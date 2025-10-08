屋外で撮影した自撮りショットを公開

女優・高畑淳子の息子で俳優の高畑裕太がXを更新。犒稱儉瓩靴榛膿轡轡腑奪箸肪輒椶集まっている。

裕太は「32歳になりました。まずは母よ、産んでくれてありがとうございます。父よ、姉よ、愛してくれてありがとうございます。天国の爺婆にも合掌。そしてお友達の皆様いつも仲良くしてくれてありがとうございます」と、家族や周囲の人々への感謝を伝えた。

同時に自撮り写真を公開し、「今年は太りすぎていつも着用してるモンベルのトレッキングパンツが履けなくなりました」と告白している。

この2日前の投稿では、「9年振りのドラマ、無事にクランクアップしました」とつづり、久しぶりとなる爛疋薀淺帰瓩鯡世蕕にしていた。 この投稿にSNS上では「おめでとうございます！」「益々お母さんに似てきてる」「まだ32歳なんだ」「戻ってきたからには頑張ってほしいな」「高畑裕太は独特の魅力を持つ俳優で、彼の演技にはいつも引き込まれます 新しい作品が楽しみですね」などの声が寄せられていた。