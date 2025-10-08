BABYMETAL、ロンドン・O2アリーナ単独公演の映像作品をリリース 日本人グループ史上初の快挙を記録した伝説の一夜
BABYMETALが、ロンドン・O2アリーナでの単独公演を収めたライブ映像作品『BABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA』を、12月19日にBlu-ray＆DVDでリリースすることが決定した。
【画像】ファンは見逃せない！CDショップ別の先着購入特典
同作に収録されるのは、今年5月に行われたイギリス・ロンドン公演の模様。これまでレッド・ツェッペリン、ビリー・アイリッシュ、レディー・ガガら名だたるトップアーティストが立ってきた同アリーナで、日本人グループとしては史上初となる単独公演を実現。2万枚のチケットは即日完売し、会場を埋め尽くすファンの熱狂とともに、歴史的な一夜を繰り広げた。
結成15周年を迎えたBABYMETALの記念すべき節目にふさわしいこのライブでは、ロック／メタルの本場であるイギリスにて圧倒的なステージパフォーマンスを披露し、世界中のファンを魅了した。その模様が、迫力の映像と音で余すところなくパッケージ化される。
パッケージは、アナログサイズジャケット仕様の完全生産限定盤Blu-ray、通常盤Blu-ray、通常盤DVDといった一般市販盤に加え、ファンクラブ会員限定での「- THE ONE Limited Edition -」も発売される。限定盤はスペシャルボックス仕様で、Blu-rayに加え、ライブアルバムCD、64ページにおよぶライブ写真集が同梱された豪華セットとなっており、予約受付もスタートしている。また、CDショップ別の先着購入特典も用意されている。
また、リリースに先駆けて、「from me to u（feat. Poppy） LIVE FROM THE O2」の映像がYouTubeで公開中。世界的な注目を集めるアーティストPoppyとの共演を含む同作の一端を、いち早く体験することができる。
さらにBABYMETALは、11月1日に日本人アーティストとして初めて、ロサンゼルス・Intuit Domeでの単独公演を開催予定。2026年1月10日・11日には、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて、4thアルバム『METAL FORTH』の集大成となるスペシャルライブ『LEGEND - METAL FORTH』の開催も予定されている。
