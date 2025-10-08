鈴木亮平「こそっと“バッドなこと吐く綾瀬はるかさん”、僕の中ではすごくグッド！」
俳優の鈴木亮平（42歳）が、10月8日に放送された情報番組「グッド！モーニング」（テレビ朝日系）に出演。女優の綾瀬はるか（40歳）の“グッド！なところ”を語った。
7日に都内で行われたキリンビールの“まったく新しいビール”こと「キリングッドエール」の発表会後、鈴木と綾瀬が番組のインタビューに対応。“お互いのグッド！なところ”を聞かれた鈴木は、綾瀬について「いつも笑顔なのはすごくグッド！ すごいうらやましいと思うんですが、たまにちょっと…こそっと“バッドなことを吐く綾瀬さん”が、僕の中ではすごくグッド！なんですよ」と話し、綾瀬は大笑い。
鈴木は「『愚痴も言うよね』とか…」と続けると、綾瀬は「そんな愚痴言いましたか？」と質問。鈴木は「一瞬、なんかね。映画の撮影をしていて、（待ち時間に）『これ、何待ってるんだろうね？』みたいな」と語ると、綾瀬は「それは！愚痴っていうか感想でしょ？ 『何待ってるんだろうね？』っていう」と、愚痴ではないと、強めの口調で“抗議”。
鈴木は「なんか良い例が思い浮かばないんだよなぁ（笑）」と笑った。
