鈴木亮平、空港で「お互い海外に行く日が同じ時間で、たまたま」綾瀬はるかとばったり

俳優の鈴木亮平（42歳）、女優の綾瀬はるか（40歳）が、10月8日に放送された情報番組「グッド！モーニング」（テレビ朝日系）に出演。偶然、空港で会ったことを明かした。



7日に都内で行われたキリンビールの“まったく新しいビール”こと「キリングッドエール」の発表会後、鈴木と綾瀬が番組のインタビューに対応。インタビュアーから「お二人は偶然ばったり会ったそうですが」と話を振られると、鈴木は「空港でお互い海外に行く日が、同じ時間で、たまたま」、綾瀬は「場所（目的地）は違ったんですけど」と語る。



鈴木は「『ええ！？ なんで？』ってなりましたね」と驚いたそうで、インタビュアーが「前から綾瀬はるかさんが来たらさすがに（驚く）」と頷くと、鈴木は「まあ横からでしたけど（笑）」、綾瀬も「横からね！」とツッコんだ。