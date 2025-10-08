2年に1度山形市を会場に開かれる「山形国際ドキュメンタリー映画祭」が9日から8日間の日程で始まります。映画の上映のほか歴史的建造物を活用した企画などことしの映画祭の見所をご紹介します。



「山形国際ドキュメンタリー映画祭」はいまから36年前の1989年に山形市施行100周年の記念事業としてスタートしました。

ドキュメンタリーに特化した国際映画祭は世界的にも珍しく、2年に1度開かれる度に、各国から多くの映画関係者が山形を訪れ、交流を深めてきました。





小坂憲央アナウンサー「こちら上映されるホールの大きさとしてはメーンとなる山形市民会館です。ご覧のように看板、そしてポスターもずらりと貼られ、着々と準備が進められています」今回で19回目となる映画祭の開幕を9日に控え、会場では準備が最終段階を迎えていました。作業に当たっているのは県内外、そして、台湾から参加したあわせて250人ほどのボランティアスタッフたちです。ボランティアスタッフ「山形市出身だが山形市でこんな大きな映画祭があって関わらないのはもったいない。街の人たちで手づくりで作っていくのはなかなかないんじゃないか」小坂アナ「こちらは映画が上映される小ホールです。こちらでも準備が進められています。座布団が設置されてますね」小坂アナ「座布団が用意されているのはどうして？」スタッフ「前回の映画祭で長時間パイプ椅子に腰かけていると腰が痛くて座布団買ってきた人がいた。今回楽に見てもらえるように座布団を借りてきた。山形らしくて面白い」小坂アナ「違いますね。明らかに腰への負担が違いますね。長時間見ますもんね。あったほうがいいですね」小坂アナ「市民会館からほど近い山形市十日町です。旧吉池医院でも上映会が開かれます」大正時代に建てられ、地域の病院として100年以上にわたって利用されてきた旧吉池医院。この建物を後世に残そうという取り組みと連動し、今回は診察室だった部屋にスクリーンを設置して、8ミリなど小型のフィルムで撮影された日本と台湾のホームビデオを上映します。山形国際ドキュメンタリー映画祭 馬渕愛さん「今回上映するのは台湾で発掘された戦前のお医者さんが撮影した映像と戦後の写真家が撮影された映像で、どちらもかなり貴重な当時の雰囲気を残すもの」小坂アナ「お医者さんで上映されるのもユニークですよね」山形国際ドキュメンタリー映画祭 馬渕愛さん「そこでつながっていてお医者さんのフィルムをお医者さんのあった場所で上映する。映像とこの空間で暮らしの営みがリアルに感じられるのでこの雰囲気の中で立体的に感じることができるのではないか」映画祭は8日間の期間中、最高賞を審査する「インターナショナルコンペティション」などさまざまなプログラムでおよそ130本の作品が上映されます。また、各国の映画監督らとの交流の場となっていた「香味庵クラブ」は前回同様、山形市内中心部のホテルのレストランを会場に今回も開かれます。山形国際ドキュメンタリー映画祭 加藤到 理事長「映画についていろんな話が飛び交ってて、言葉が通じなくてもへっちゃらみたいな雰囲気になる。ワンコインでどなたでも入場できる。関係者だけでなく一般のお客さんあるいは映画を一本も見てなくても入れる」山形国際ドキュメンタリー映画祭は9日から山形市内を会場に10月16日まで開かれます。10日からは山形放送など県内4つの民間放送局が制作したテレビドキュメンタリー番組を上映するプログラムも行われ、制作に当たったディレクターによる質疑応答も予定されています。