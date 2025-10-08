◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第3戦 ドジャース-フィリーズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースがリーグ優勝決定シリーズに王手をかけた1戦は山本由伸投手が先発マウンドに上がります。

メジャー2年目の山本投手は今季チーム唯一先発ローテーションを守り、12勝8敗、リーグ2位の防御率2.49を記録しています。

エースとして歩む山本投手は、9月7日のオリオールズ戦では9回2アウトまでヒットを許さず。打者27人に対し10個の三振を奪い、ノーヒットノーランまであと1人に迫る好投を見せます。ドジャースの地区優勝がかかる試合でも、6回、被安打4、無失点の好投、7奪三振でシーズン通算200奪三振も達成し自身12勝目を手にしました。

ポストシーズンに入り、ワイルドカードシリーズ第2戦では6回に連打を浴びノーアウト満塁のピンチを背負いますが、後続を打ち取り無失点に抑える強さを見せました。

ルーキーイヤーの昨季のポストシーズンに比べ「やることが明確にわかってきたというのはすごく大きいなと思いますし、そういったところが、わかってきてより自分の投球が出来るようになったかなと思います」と自信をのぞかせる山本投手。

明日はナ・リーグ東地区1位のフィリーズに勝ち、3連勝で駒を進める事が出来るか注目です。