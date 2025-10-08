鶴岡市の皆川治市長は自身が落選した先の鶴岡市長選挙で、市の部長級職員が公職選挙法などで禁止されている選挙運動を行った疑いがあるとして職員を近く刑事告発する方針だと明らかにしました。



現職と新人2人の三つどもえの争いとなり10月5日に投開票が行われた鶴岡市長選挙は、新人で元県議会議員の佐藤聡さん（57）が現職の皆川治市長に1万票余りの差を付けるなどして初当選しました。選挙をめぐり皆川市長は8日、臨時の記者会見を開き、選挙期間中に現役の市役所職員が公職選挙法で禁止されている選挙運動を行った疑いがあると指摘しました。





皆川 治市長「選挙戦の3日目、9月30日の市役所職員の勤務時間帯、部長級の幹部Aから現職の市役所職員に対して投票を依頼するLINEが送られていた」皆川市長によりますと、この幹部職員は無料通信アプリLINEで「声掛けなどで全力を尽くしましょう！」「最後に勝ちましょう！！」といった投票依頼の文章と初当選を果たした佐藤さんの街頭演説や個人演説会のスケジュールを送信していたということです。また、別の部長級職員は選挙期間中に公務用メールで「一声かければ違うかもしれないだから悔いのないよう、やれることをやってみる」といった文章を市の部長級職員全員に一斉送信していたということです。これらの行為が公職選挙法で禁止されている「地位利用による選挙運動」や地方公務員法などによって制限されている「政治的行為」にあたる疑いがあるとして、近く皆川市長の支援者らが部長級職員2人を刑事告発する方針です。皆川市長「市長として職員が疑念を持たれる状態であるということについてお詫び申し上げる。法に反することその疑惑を招くことがあったならば反省して生まれ変わってほしいという思いだけである」皆川市長は刑事告発の方針を示す一方、10月23日から任期がスタートする佐藤さんへの業務引き継ぎに力を注いでいきたいと話しています。鶴岡市は皆川市長の訴えを受け、今後、事実関係の確認を行うということです。