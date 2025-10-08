(C)東映

東映ビデオは、1975年に公開された高倉健主演映画「新幹線大爆破」のネガスキャンリマスターBDを10月8日に発売した。価格は通常版が4,950円、初回生産限定の豪華版が19,800円。

海外でも劇場公開され、フランスでは大ヒットを記録した本作が、4Kネガスキャン2Kリマスターにより高画質で再びリリースされる。監督は佐藤純彌。主演の高倉健をはじめ、千葉真一、丹波哲郎、宇津井健ら豪華キャストが出演している。

(C)東映

豪華版には、海外版本編と予告編を収録したボーナスディスクを同梱。さらに、復刻台本(PART1・2／B5サイズ)、復刻海外版パンフレット(B5サイズ)、復刻チラシ2種、62ページのスペシャルブックレット、特製収納BOXなど、多数の特典が付属する。スペシャルブックレットには、今回初公開となる貴重なメイキングスチール写真も掲載されている。

(C)東映

ボーナスディスクには、フランス語版「SUPER-EXPRESS 109」(100分)、英語版「THE BULLET TRAIN」(115分)のほか、各言語の予告編や「本物そっくり新幹線を撮ろう！」撮影会映像を収録。本編はカラー152分で、音声はリニアPCM(モノラル)、画面サイズは16：9。

(C)東映

東映ビデオオンラインショップ限定では「新幹線大爆破 ネガスキャンリマスターBlu-ray 豪華限定予約版」も販売。仕様は豪華版と同様で、オンラインショップ限定特典としてB2サイズの復刻ポスター3種が付属する。

「新幹線大爆破」は、爆弾を仕掛けられた新幹線を舞台に、犯人グループと警察、国鉄職員らの攻防を描いたサスペンス大作。スピードが80kmを下回ると爆発する爆弾という設定のもと、逃げ場のない緊迫した駆け引きが展開する。