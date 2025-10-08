びっくりドンキー「北海道ミニソフト」が今だけ100円引きに。お得に味わうチャンス《11月4日まで》
びっくりドンキーは、2025年10月8日から11月4日までの期間限定で、「北海道ミニソフト」の100円引きを実施しています。
濃厚なミルクのコクともっちりした食感がたまらない
「北海道ミニソフト」は、北海道伊達市の協力会社・牧家の自社牧場と地元の酪農家の生乳を使い、濃厚なミルクのコクとさっぱりとした後味、さらにもっちりとした食感が魅力のこだわりのソフトクリームです。
そんな「北海道ミニソフト」が、期間限定で通常価格270円のところ170円で楽しめます。
「北海道ミニソフト」のラインアップは以下の通り。
・北海道ミニソフト
・北海道ミニソフト（イチゴソース）
・北海道ミニソフト（チョコソース）
朝10時から全時間帯で販売。また、22時以降の注文は10％の深夜料金が追加で発生します。
一部店舗では取り扱いのない場合があります。
北海道ミニソフトを単品で注文した場合のみ対象となり、セット商品（いろどりセット）に付いてくるミニソフトやテイクアウトは対象外。デリバリーはできません。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部